«Анадолу Эфес» проявляет интерес к Кенни Каджи

Нынешний сезон форвард начинал в составе литовского «Летувос Ритас», но позже перешёл в турецкий «Трабзонспор». В чемпионате Турции он набирал 13,7 очка и совершал 5,6 подбора в среднем за игру.



В 2013 году Каджи стал игроком «Кливленд Кавальерс», но не смог закрепиться в составе американского клуба.