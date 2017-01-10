«Анадолу Эфес» проявляет интерес к Кенни Каджи
Турецкий клуб «Анадолу Эфес» может подписать контракт с тяжёлым форвардом Кенни Каджи, сообщает Sportando. Такой переход может состоятся, если команду покинет Ален Омич.
Нынешний сезон форвард начинал в составе литовского «Летувос Ритас», но позже перешёл в турецкий «Трабзонспор». В чемпионате Турции он набирал 13,7 очка и совершал 5,6 подбора в среднем за игру.
В 2013 году Каджи стал игроком «Кливленд Кавальерс», но не смог закрепиться в составе американского клуба.
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