Дорси может покинуть «Барселону»
Испанская «Барселона» может расстаться с форвардом Джоем Дорси, сообщает Sportando.
По информации источника, главный тренер команды Георгиос Барцокас недоволен уровнем выступлений игрока и просит руководство клуба найти на его место другого баскетболиста.
В нынешнем сезоне Дорси набирает 5,4 очка и совершает 6,2 подбора в среднем за игру в Евролиге. Отметим, в прошлом матче Евролиги «Барселона» уступила «Бамбергу» 65:85. Дорси очков не набирал, совершив только один подбор за 5 минут игры.
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