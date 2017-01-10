Дорси может покинуть «Барселону»

По информации источника, главный тренер команды Георгиос Барцокас недоволен уровнем выступлений игрока и просит руководство клуба найти на его место другого баскетболиста.



В нынешнем сезоне Дорси набирает 5,4 очка и совершает 6,2 подбора в среднем за игру в Евролиге. Отметим, в прошлом матче Евролиги «Барселона» уступила «Бамбергу» 65:85. Дорси очков не набирал, совершив только один подбор за 5 минут игры.