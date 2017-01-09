Карасёв «перестрелял» Шведа, «Локо» переехал УНИКС

Минувшие выходные в Единой лиге ВТБ выдались на редкость жаркими. Особняком стояли схватки команд, находящихся в верхней части турнирной таблицы, — в Краснодаре «Локомотив-Кубань» принимал казанский УНИКС, в Санкт-Петербурге выявляли сильнейшего «Зенит» и «Химки». Однако и помимо двух матчей с приставкой «супер» любителям баскетбола было на что посмотреть. Напоминаем об основных событиях уик-энда.

Город невезения

Пермская «Парма» никак не может одержать первую победу в «регулярке» Единой лиги ВТБ. В двух последних матчах команда Вячеслава Шушакова затаскивала соперников в овертаймы, но в обоих случаях так и не сумела добиться положительного результата. Во встрече с УНИКСом геройствовал единственный легионер пермяков — серб Данило Анджушич, набравший 40 очков (98:105), в поединке с «Автодором» отличился Иван Ухов, настрелявший 29 очков (97:101).

Несмотря на неудовлетворительный результат, «Парма» демонстрирует зрелищный, нацеленный на атаку баскетбол, поэтому матчи аутсайдера по крайней мере не вызывают приступов зевоты, как это было в случае с «Витой» в прошлом сезоне.

«Локо» продлил удачную серию, Зубков стал MVP декабря

К матчу в Краснодаре «Локомотив» и УНИКС подошли соседями по таблице. В активе «железнодорожников» значились 8 побед в 10 поединках, казанцы уступили лишь в одном случае из 11. Оба клуба являются реальными претендентами на второе место в «регулярке», что позволит избежать встречи с ЦСКА до финальной серии плей-офф, а там и до Евролиги рукой подать. УНИКС не даст соврать.

Перед стартовым вбрасыванием капитан красно-зелёных Андрей Зубков получил приз MVP декабря в Единой лиге ВТБ. Одним из его основных соперников в борьбе за награду был разыгрывающий казанцев Хоакин Колом. Пусть в матче с УНИКСом Зубков был не столь продуктивен, как в декабрьских поединках, но у «Локо» нашлись другие герои. Американо-австралийский десант Джонс-Дженнинг-Брокхофф при поддержке Хвостова не оставил сопернику шансов на спасение.



«Железнодорожники» продлили серию побед в Лиге ВТБ до девяти матчей, наладились результаты и в Еврокубке. Прогресс команды под руководством Саши Обрадовича заметен невооружённым взглядом, но сумеет ли «Локо» сохранить набранный ход покажет время.

Разборка в Питере

В Северной столице отношения выясняли другие команды, претендующие на попадание в Евролигу уже в следующем сезоне — «Зенит» принимал подмосковные «Химки», недавно отпраздновавшие 20-летний юбилей. Лидерами коллективов являются звёзды российского баскетбола, успевшие засветиться и за океаном, в НБА. Вечер превратился в бенефис защитника жёлто-синих Алексея Шведа и его коллеги по амплуа из Питера Сергея Карасёва.



Стоит отметить, что игра проходила на встречных курсах и команды больше думали об атаке, чем о защите. К большому перерыву счёт 58:53 в пользу хозяев. Понятно, что и Швед, и Карасёв в подобных условиях чувствовали себя сверхкомфортно. В итоге первый набрал 29 очков, а второй — аж 35. Напарник Карасёва Янис Тимма добавил 26 очков, что и предопределило победу «Зенита» в самом результативном матче сезона (114:110).

Установивший личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ Карасёв отметил, что это была первая победа «Зенита» в сезоне над действительно сильным соперником и добавил, что успех был достигнут во многом благодаря удачным действиям команды в нападении (петербуржцы отправили в цель 63,6% бросков, в том числе 57% трёхочковых). «Лично у меня получилась хорошая дуэль с Алексеем Шведом. Раз уж мы считаемся лидерами своих команд, то и должны часто брать инициативу на себя в нападении. Но при этом не только забивать, но выводить на удобные позиции партнёров и отрабатывать в обороне. Я всё же более командный игрок, чем Швед. Конечно, я обращал внимание на его результативность и наше соперничество, но на первом плане был успех команды. Нам нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками. Личный рекорд результативности в Лиге ВТБ, конечно, приятен, но если бы я набрал 40 очков, а “Зенит” проиграл, то никакой радости бы не было», — сказал Карасёв.



Швед с оппонентом не согласился. «“Зенит” — команда, против которой нельзя играть без защиты, они и сами не любят обороняться. Мы это знали, но не сыграли, как должны были. Я не считаю противостояние с Карасёвым сверхпринципиальным. Может, для него оно такое, но не для меня. Посмотрим, что он покажет в Москве. Не думаю, что у него будут залетать все безумные мячи, что залетели сегодня», — отметил Швед.