Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели восьмое поражение в Единой лиге ВТБ

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В домашнем поединке на паркете «Минск-Арены» с лидером турнира московским ЦСКА подопечные Игоря Грищука не сумели оказать серьезной конкуренции и уступили гостям с разницей в 37 очков — 63:100 (6:23, 19:21, 19:26, 19:30). Самым результативным в составе минчан стал американский легионер Дрю Джойс, набравший 16 очков. В 11 проведенных встречах «банковского» турнира чемпионы Беларуси одержали 3 виктории и занимают сейчас 9-е место среди 13 участников соревнований. Свой следующий поединок в Единой лиге ВТБ «драконы» проведут в гостях у баскетболистов «Нижнего Новгорода», которые находятся на 11-й позиции, выиграв 2 матча из 10 проведенных. Турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, у которого 11 побед в 12 играх, 10 викторий в активе казанского УНИКСа, за который успешно играет центровой сборной Беларуси Артем Параховский.