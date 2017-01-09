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9 января 2017, 8:45 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели восьмое поражение в Единой лиге ВТБ

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели восьмое поражение в чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>9 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Баскетболисты <span class=error>Цмокi</span>-<span class=error>Мiнск</span> потерпели восьмое поражение в чемпионате Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В домашнем поединке на паркете «Минск-Арены» с лидером турнира московским ЦСКА подопечные Игоря Грищука не сумели оказать серьезной конкуренции и уступили гостям с разницей в 37 очков — 63:100 (6:23, 19:21, 19:26, 19:30). Самым результативным в составе минчан стал американский легионер Дрю Джойс, набравший 16 очков. В 11 проведенных встречах «банковского» турнира чемпионы Беларуси одержали 3 виктории и занимают сейчас 9-е место среди 13 участников соревнований. Свой следующий поединок в Единой лиге ВТБ «драконы» проведут в гостях у баскетболистов «Нижнего Новгорода», которые находятся на 11-й позиции, выиграв 2 матча из 10 проведенных. Турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, у которого 11 побед в 12 играх, 10 викторий в активе казанского УНИКСа, за который успешно играет центровой сборной Беларуси Артем Параховский.

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» перед выездом в Нижний Новгород проведут матч 4-го тура второго группового этапа розыгрыша кубка ФИБА-Европа. 11 января они сыграют в гостях у израильского клуба «Бней Герцлия». После первого круга соревнований в группе N положение команд таково: «Нантер» (Франция) — 6 очков, «Керменд» (Венгрия) — 5, «Цмокi-Мiнск» — 4, «Бней Герцлия» — 3. Второй групповой этап этого континентального турнира завершится 25 января, в 1/8 финала попадут победители шести групп и две лучшие команды из занявших вторые места. К ним присоединятся и 8 клубов, выбывших из розыгрыша Лиги чемпионов.

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