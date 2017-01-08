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8 января 2017, 22:46 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Димитрис Итудис: ЦСКА доминировал на обеих сторонах площадки

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над Цмоки-Минск в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ остался доволен игрой команды.

По его словам, подпечные провели встречу уверенно и доминировали.

— Сегодня мы заслужили победу. Начали матч уверенно и впоследствии доминировали на обеих сторонах площадки, — цитирует Итудиса официальный сайт турнира. — Команда провела на высоком уровне всю игру. Радует, что мы сегодня удержали минчан ниже их средней результативности.
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