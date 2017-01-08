Димитрис Итудис: ЦСКА доминировал на обеих сторонах площадки

По его словам, подпечные провели встречу уверенно и доминировали.

— Сегодня мы заслужили победу. Начали матч уверенно и впоследствии доминировали на обеих сторонах площадки, — цитирует Итудиса официальный сайт турнира. — Команда провела на высоком уровне всю игру. Радует, что мы сегодня удержали минчан ниже их средней результативности.