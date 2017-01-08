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8 января 2017, 21:54 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Душко Иванович: «Химки» играли с «Зенитом» без защиты

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от «Зенита» (110:114) в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подчеркнул, что команда действовала без оглядки на оборону.

— Это была игра без защиты, — приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича. — Нужно было проявить терпение, хорошо защищаться, но мы начали этот матч, играя только в нападении. Если против «Зенита» действовать подобным образом, эта команда получит преимущество, что сегодня и случилось.
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