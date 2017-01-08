Душко Иванович: «Химки» играли с «Зенитом» без защиты

— Это была игра без защиты, — приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича. — Нужно было проявить терпение, хорошо защищаться, но мы начали этот матч, играя только в нападении. Если против «Зенита» действовать подобным образом, эта команда получит преимущество, что сегодня и случилось.