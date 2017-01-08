35 очков Карасёва помогли «Зениту» вырвать победу у «Химок»

Первые три четверти прошли в напряжённой борьбе и завершились с небольшим преимуществом «Зенита». В заключительном отрезке «Химкам» удалось сравнять счёт и выйти вперёд, но «Зенит» не отпустил соперников далеко и судьба матча решилась в концовке, в которой точнее были хозяева.



Наилучшей результативностью в этой встрече отметился защитник «Зенита» Сергей Карасёв, который набрал 35 очков. Алексей Швед принёс «Химкам» 29 баллов.