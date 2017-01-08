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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28359931/
8 января 2017, 20:36 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Пашутин: УНИКС хотел сыграть с «Локомотивом» в некрасивый баскетбол

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин назвал причины поражения своих подопечных от «Локомотива-Кубань» (64:75).

«Хочу поздравить “Локомотив-Кубань” с заслуженной победой. Мы анализировали их игры против ЦСКА и “Гран-Канарии”. Мы хотели вывести из игры снайперов Дженнинга и Брокхоффа, а также заставить Вуюкаса и Джонса играть один на один. Мы хотели играть в плотный, некрасивый баскетбол. Против таких команд, как “Локо”, на выезде играть по-другому нельзя.

Когда мы повели “+14”, то не смогли сохранить концентрацию, а Дженнинг в этот момент набрал 11 очков, что сказалось на нас психологически. В концовке мы перестали играть командно, перестали двигать мяч, промазали шесть трёхочковых и не смогли забрать подбор. Если мы хотим быть на самом верху, нужно уметь терпеть и при любом давлении соперника сохранять холодную голову», — приводит слова Пашутина сайт «Локомотива».
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