Пашутин: УНИКС хотел сыграть с «Локомотивом» в некрасивый баскетбол

«Хочу поздравить “Локомотив-Кубань” с заслуженной победой. Мы анализировали их игры против ЦСКА и “Гран-Канарии”. Мы хотели вывести из игры снайперов Дженнинга и Брокхоффа, а также заставить Вуюкаса и Джонса играть один на один. Мы хотели играть в плотный, некрасивый баскетбол. Против таких команд, как “Локо”, на выезде играть по-другому нельзя.



Когда мы повели “+14”, то не смогли сохранить концентрацию, а Дженнинг в этот момент набрал 11 очков, что сказалось на нас психологически. В концовке мы перестали играть командно, перестали двигать мяч, промазали шесть трёхочковых и не смогли забрать подбор. Если мы хотим быть на самом верху, нужно уметь терпеть и при любом давлении соперника сохранять холодную голову», — приводит слова Пашутина сайт «Локомотива».