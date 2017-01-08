ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» «+37», де Коло набрал 21 очко
Московский ЦСКА на выезде обыграл белорусский «Цмоки-Минск» со счётом 100:63 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.
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Уже первую четверть «армейцы» выиграли с разницей «+17», позволив сопернику набрать лишь шесть очков. В дальнейшем подопечные Димитриса Итудиса уверенно удерживали преимущество, постепенно его увеличивая.
Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 21 очко. У «Цмоки-Минск» результативнее остальных был Дрю Джойс с 16 очками.
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