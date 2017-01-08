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8 января 2017, 20:18 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» «+37», де Коло набрал 21 очко

Московский ЦСКА на выезде обыграл белорусский «Цмоки-Минск» со счётом 100:63 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА на выезде обыграл белорусский <span class=error>Цмоки</span>-Минск со счётом 100:63 в матче регулярного первенства Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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Уже первую четверть «армейцы» выиграли с разницей «+17», позволив сопернику набрать лишь шесть очков. В дальнейшем подопечные Димитриса Итудиса уверенно удерживали преимущество, постепенно его увеличивая.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 21 очко. У «Цмоки-Минск» результативнее остальных был Дрю Джойс с 16 очками.

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