17 очков Хиллиарда не спасли «Енисей» от поражения в игре с ВЭФом
Рижский ВЭФ обыграл красноярский «Енисей» со счётом 84:81 в домашнем матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.
На протяжении всего поединка на площадке шла напряжённая борьба, но в четвёртой четверти хозяева создали небольшой задел, который сохранили до финальной сирены.
Результативнее всех в этой встрече сыграл Энтони Хиллиард из «Енисея», набравший 17 очков. У ВЭФа 15 очков на счету защитника Яниса Блумса.
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