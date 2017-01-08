Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28359526/
8 января 2017, 19:46 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

17 очков Хиллиарда не спасли «Енисей» от поражения в игре с ВЭФом

Рижский ВЭФ обыграл красноярский «Енисей» со счётом 84:81 в домашнем матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

На протяжении всего поединка на площадке шла напряжённая борьба, но в четвёртой четверти хозяева создали небольшой задел, который сохранили до финальной сирены.

Результативнее всех в этой встрече сыграл Энтони Хиллиард из «Енисея», набравший 17 очков. У ВЭФа 15 очков на счету защитника Яниса Блумса.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена