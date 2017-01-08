17 очков Хиллиарда не спасли «Енисей» от поражения в игре с ВЭФом

На протяжении всего поединка на площадке шла напряжённая борьба, но в четвёртой четверти хозяева создали небольшой задел, который сохранили до финальной сирены.



Результативнее всех в этой встрече сыграл Энтони Хиллиард из «Енисея», набравший 17 очков. У ВЭФа 15 очков на счету защитника Яниса Блумса.

