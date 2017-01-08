«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС «+11», несмотря на 16 очков Джонсона
Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке одержал победу над казанским УНИКСом со счётом 75:64 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.
В первой половине встречи удачливее были гости, ушедшие на большой перерыв с отрывом «+6». В третьей четверти «Локомотиву» удалось отыграться и выйти вперёд, а в заключительном отрезке хозяева позволили УНИКСу набрать лишь 10 очков, что и принесло им победу.
Самым результативным игроком встречи стал Орландо Джонсон из УНИКСа, набравший 16 очков. «Локомотиву» 15 баллов принёс Кевин Джонс.
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