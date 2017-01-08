Итудис и его друзья. ЦСКА выдал худшую за 7 лет серию в Евролиге

Пару дней назад ЦСКА гостил в Мадриде — «армейцы» открывали второй круг Евролиги выездным поединком с местным «Реалом». В ноябрьском матче первого круга красно-синие одержали победу с преимуществом в одно очко, так что и от этой встречи мало кто ждал лёгкой прогулки. Болельщики москвичей жаждали победы своей команды не столько из-за принципиальности противостояния со «сливочными», сколько из-за затянувшейся серии неудач в Евролиге (да, для современного ЦСКА два поражения кряду, накопившиеся к визиту в испанскую столицу, — уже нечто сверхъестественное). Об этом же говорил главный тренер Димитрис Итудис.



Однако одержать столь желанную победу красно-синим не удалось. Уж больно хороши были мадридцы, гонимые домашними трибунами, да и лидерам ЦСКА, прямо скажем, совсем не удалась концовка. Нандо де Коло, лишь недавно восстановившийся после повреждения, пока далёк от идеальных кондиций. Вот и в поединке с «Реалом» было заметно, что ему нелегко удалось поймать привычный ритм (в последние три минуты он отметился 3 промахами и потерей). Милош Теодосич вроде бы справлялся со своей ролью, но тоже не избежал спада (серб допустил 5 из 16 потерь команды). Временами ЦСКА мало что удавалось противопоставить фронт-корту «сливочных» во главе с Густаво Айоном — мадридцы взяли 16 (!) подборов на чужом щите. Проблема нехватки игроков высокого роста в передней линии продолжает оставаться на «армейской» повестке дня. Итак, третье поражение кряду.

ЦСКА здорово начал защиту титула сильнейшей команды Европы — шесть побед подряд на старте «регулярки» говорили о намерениях столичного клуба громче всяких слов. Первым звоночком стало поражение от турецкой «Дарушшафаки» 16 ноября. Команда Дэвида Блатта, которую мало кто воспринимает в качестве реального претендента на титул, щёлкнула по носу Итудиса и компанию. Главным итогом той неудачи стал не сам результат, а травма де Коло, определяющего игру красно-синих наряду с Теодосичем. Кстати, встреча с «Реалом» стала для французского разыгрывающего первой в Евролиге после возвращения в строй.



Поражение от «Дарушшафаки» разделило выступление ЦСКА в «регулярке» турнира на две одинаковые части — после неудачи команда Итудиса вновь собралась и выдала шестиматчевую победную серию. Следующая осечка случилась с «армейцами» только 23 декабря. В Москве гостил прошлогодний неудачник «Финала четырёх» — Желько Обрадович вместе со своим «Фенербахче». Поединок складывался для «армейцев» довольно удачно — они вели в счёте на протяжении практически всего матча, но туркам под руководством опытного специалиста хватило малейшей расслабленности хозяев, чтобы затащить встречу в овертайм, где гости попросту не оставили от обороны ЦСКА камня на камне. После финальной сирены Итудис не спешил судить команду, отметив лишь, что доволен защитными действиями игроков, несмотря на пропущенные 95 очков.

Дальше была поездка в Белград, где помимо трогательной акции в память погибших в катастрофе Ту-154, российский клуб получил от «Црвены Звезды» второе поражение в Евролиге кряду. На этот раз ЦСКА выступал в роли догоняющего на всём протяжении поединка, но дожать сверхмотивированного оппонента в отсутствие де Коло так и не сумел. Итудис отметил атмосферу 20-тысячной «Комбанк-Арены», а также сделал акцент на том, что команда не смогла справиться с последствиями очередного провала на старте встречи. После Белграда ситуацию прокомментировал и президент ЦСКА Андрей Ватутин. Он заявил, что красно-синие оказались не готовы к игре с психологической точки зрения. «Наверное, предчувствие новогодних праздников сыграло недобрую службу, и мы должным образом не подготовились к игре. Поэтому будем работать, и прямо сейчас команда тренируется», — подытожил Ватутин.



И вот, несмотря на правильную реакцию, серия неудач продолжилась и после новогодних каникул. Итудис сохранил хладнокровие и на этот раз, поздравив «Реал» с победой. «Постараемся держаться вместе и реабилитироваться, будем работать дальше. Понятно, когда мы начали сезон с отметки 6−0, многие похлопывали нас по плечу, приговаривая, какая классная у нас команда. А теперь нам приходится по пальцам пересчитывать друзей и тех, кто в нас верит», — отметил Итудис.

Интересно, что в последний раз ЦСКА терпел три поражения в Евролиге кряду аж в сезоне-2010/11, когда командой руководил сербский тренер Душко Вуйошевич. Справедливости ради стоит сказать, что в том году «армейцы» не просто проиграли несколько матчей, а по-настоящему провалились. Под началом Вуйошевича, возглавившего клуб в межсезонье, красно-синие умудрились одержать лишь одну победу в шести турах 1-го группового раунда Евролиги. В итоге москвичам не помогла даже смена тренера, и впервые за 14 лет они оказались за бортом даже не «Финала четырёх» — Топ-16! При этом «армейцы» всё равно стали чемпионами России.