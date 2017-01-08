Итудис и его друзья. ЦСКА выдал худшую за 7 лет серию в Евролиге
Чёрная полоса столичных «армейцев» в Евролиге продолжается. Разбираемся, в чём дело и не пора ли говорить об игровом кризисе в команде.
Пару дней назад ЦСКА гостил в Мадриде — «армейцы» открывали второй круг Евролиги выездным поединком с местным «Реалом». В ноябрьском матче первого круга
Однако одержать столь желанную победу
ЦСКА здорово начал защиту титула сильнейшей команды Европы — шесть побед подряд на старте «регулярки» говорили о намерениях столичного клуба громче всяких слов. Первым звоночком стало поражение от турецкой «Дарушшафаки» 16 ноября. Команда Дэвида Блатта, которую мало кто воспринимает в качестве реального претендента на титул, щёлкнула по носу Итудиса и компанию. Главным итогом той неудачи стал не сам результат, а травма де Коло, определяющего игру
Поражение от «Дарушшафаки» разделило выступление ЦСКА в «регулярке» турнира на две одинаковые части — после неудачи команда Итудиса вновь собралась и выдала шестиматчевую победную серию. Следующая осечка случилась с «армейцами» только 23 декабря. В Москве гостил прошлогодний неудачник «Финала четырёх» — Желько Обрадович вместе со своим «Фенербахче». Поединок складывался для «армейцев» довольно удачно — они вели в счёте на протяжении практически всего матча, но туркам под руководством опытного специалиста хватило малейшей расслабленности хозяев, чтобы затащить встречу в овертайм, где гости попросту не оставили от обороны ЦСКА камня на камне. После финальной сирены Итудис не спешил судить команду, отметив лишь, что доволен защитными действиями игроков, несмотря на пропущенные 95 очков.
Дальше была поездка в Белград, где помимо трогательной акции в память погибших в катастрофе Ту-154, российский клуб получил от «Црвены Звезды» второе поражение в Евролиге кряду. На этот раз ЦСКА выступал в роли догоняющего на всём протяжении поединка, но дожать сверхмотивированного оппонента в отсутствие де Коло так и не сумел. Итудис отметил атмосферу 20-тысячной «Комбанк-Арены», а также сделал акцент на том, что команда не смогла справиться с последствиями очередного провала на старте встречи. После Белграда ситуацию прокомментировал и президент ЦСКА Андрей Ватутин. Он заявил, что
И вот, несмотря на правильную реакцию, серия неудач продолжилась и после новогодних каникул. Итудис сохранил хладнокровие и на этот раз, поздравив «Реал» с победой. «Постараемся держаться вместе и реабилитироваться, будем работать дальше. Понятно, когда мы начали сезон с отметки 6−0, многие похлопывали нас по плечу, приговаривая, какая классная у нас команда. А теперь нам приходится по пальцам пересчитывать друзей и тех, кто в нас верит», — отметил Итудис.
Интересно, что в последний раз ЦСКА терпел три поражения в Евролиге кряду аж в сезоне-2010/11, когда командой руководил сербский тренер Душко Вуйошевич. Справедливости ради стоит сказать, что в том году «армейцы» не просто проиграли несколько матчей, а
Безусловно, сейчас ситуация далека от ужасов 2010 года — ЦСКА хоть и проиграл три встречи кряду, но возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Евролиги, пусть уже и не так уверенно, как раньше. «Армейцы» имеют в активе 12 побед в 16 матчах, а следом за ними с 11 победами располагаются «Реал», Баскония и «Олимпиакос». У идущего пятым «Фенера» всего на одну победу меньше.
Тем не менее говорить о
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