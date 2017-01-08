Баскетболист «Локомотива-Кубани» Зубков стал самым ценным игроком декабря Единой лиги ВТБ

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Приз Зубкову вручила генеральный директор Единой лиги Илона Корстин на матче «Локомотив-Кубань» — УНИКС. В декабре он провел три игры, в которых в среднем набирал 14 очков, делал 2,3 передачи и 6 подборов. Во всех трех встречах «Локомотив» одержал победы, в том числе над главным фаворитом сезона — ЦСКА.

В гонке за титул MVP декабря игрок сборной России опередил Хоакина Колома из УНИКСа и Сулеймана Браймоха из «Енисея».

По мнению главного тренера сборной России Сергея Базаревича, Зубков прогрессирует и безусловно является кандидатом на поездку на чемпионат Европы, который пройдет в этом году.

«Я рад, что игрок национальной команды добивается успеха, становясь лучшим в декабре. Андрей прогрессирует и вообще за последние два года очень сильно прибавил в уверенности. Из его сильных сторон можно отметить, как он хорошо читает игру, — сказал Базаревич. — Безусловно, Зубков входил в число игроков, на которых я рассчитываю на Евробаскете в этом году».

Лучшим игроком ноября был признан защитник «Химок» Алексей Швед, а лучшим в октябре стал защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд.