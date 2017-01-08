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8 января 2017, 15:28 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

«Астана» обыграла «Нижний Новгород» в матче ВТБ

Сегодня на домашнем паркете «Астана» сыграла с российским «Нижним Новгородом», сообщает Sports.kz.

Сегодня на домашнем паркете <span class=error>Астана</span> сыграла с российским Нижним Новгородом сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Астана» выигрывала у гостей в трех периодах, отдав лишь одно очко перевеса в четвертом отрезке игры.

Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Роберт Лоури заработавший 18 очков, Родерик Одом — 15, Усман Крубалли — 14, Рустам Мурзагалиев — 12, Иан Миллер — 10, Димитриос Катсивелис и Антон Пономарев — по 9, Александр Жигулин — 4, Леонидас Каселакис — 2.

15 января на домашнем паркете «Астана» сыграет с российскими «Химками».

Баскетбол. Лига ВТБ. Одиннадцатый тур.
«Астана» — «Нижний Новгород» 93:84 (31:28, 17:15, 25:20, 20:21).

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