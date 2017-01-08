«Астана» обыграла «Нижний Новгород» в матче ВТБ

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«Астана» выигрывала у гостей в трех периодах, отдав лишь одно очко перевеса в четвертом отрезке игры.



Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Роберт Лоури заработавший 18 очков, Родерик Одом — 15, Усман Крубалли — 14, Рустам Мурзагалиев — 12, Иан Миллер — 10, Димитриос Катсивелис и Антон Пономарев — по 9, Александр Жигулин — 4, Леонидас Каселакис — 2.



15 января на домашнем паркете «Астана» сыграет с российскими «Химками».



Баскетбол. Лига ВТБ. Одиннадцатый тур.

«Астана» — «Нижний Новгород» 93:84 (31:28, 17:15, 25:20, 20:21).