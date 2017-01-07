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7 января 2017, 12:13 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде, завершилась со счетом 95:85 (23:24, 27:22, 24:24, 21:15) в пользу хозяев паркета, у которых 24 очка набрал Серхио Льюль, 20 баллов в активе Йонаса Мачюлиса. У ЦСКА самым результативным был Нандо де Коло — 18 очков.

ЦСКА, потерпевший третье поражение в Евролиге подряд, в следующем матче турнира 13 января в Москве примет итальянский «Милан», «Реал» в тот же день дома сыграет с «Маккаби» (Тель-Авив).

Результаты других матчей дня в Евролиге:

«Фенербахче» — «Милан» — 86:79;.

«Жальгирис» — «Црвена Звезда» — 61:77;.

«Олимпиакос» — «Панатинаикос» — 77:69.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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