ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17

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Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде, завершилась со счетом 95:85 (23:24, 27:22, 24:24, 21:15) в пользу хозяев паркета, у которых 24 очка набрал Серхио Льюль, 20 баллов в активе Йонаса Мачюлиса. У ЦСКА самым результативным был Нандо де Коло — 18 очков.

ЦСКА, потерпевший третье поражение в Евролиге подряд, в следующем матче турнира 13 января в Москве примет итальянский «Милан», «Реал» в тот же день дома сыграет с «Маккаби» (Тель-Авив).

Результаты других матчей дня в Евролиге:

«Фенербахче» — «Милан» — 86:79;.

«Жальгирис» — «Црвена Звезда» — 61:77;.

«Олимпиакос» — «Панатинаикос» — 77:69.