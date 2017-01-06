Баскетболисты УНИКСа проиграли «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги

Встреча, прошедшая в четверг в Испании, завершилась победой хозяев со счетом 102:70 (25:15, 28:21, 24:14, 25:20). Самым результативным игроком в составе «Басконии» стал Родриг Бобуа, набравший 29 очков. У УНИКСа 19 очков на свой счет записал Кит Лэнгфорд.

УНИКС, потерпевший десятое поражение при шести победах, следующий матч проведет 12 января на своей площадке с немецким «Бамбергом». «Баскония», в активе которой 11 побед, в этот же день сыграет на выезде с турецкой «Дарюшафакой».

Результаты других матчей дня:

«Анадолу Эфес» (Турция) — «Галатасарай» (Турция) — 84:73 (22:18, 20:18, 24:23, 18:14),

«Бамберг» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 85:65 (18:17, 22:14, 19:16, 26:18),

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Дарюшафака» (Турция) — 93:92 (29:14, 24:22, 14:35, 26:21).