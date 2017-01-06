Баскетболистки УГМК обыграли «Польковице» в матче Евролиги

Встреча группы В, прошедшая в четверг в Польковице, завершилась со счетом 77:64 (27:20, 14:19, 15:12, 21:13) в пользу российского клуба. Самым результативным игроком и автором дабл-дабла в составе победительниц стала Бриттни Грайнер, набравшая 21 очко и 11 подборов. Дайана Таурази добавила в копилку УГМК 20 очков. У «Польковице» по 14 очков набрали Валерия Мусина и Джамьерра Фолкнер, а Мария Резан оформила дабл-дабл — 10 очков и 12 подборов.

УГМК, одержавший шестую победу в семи играх Евролиги, следующий матч турнира проведет 12 января дома с испанской «Авенидой».