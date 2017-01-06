Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28344115/
6 января 2017, 10:58 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК обыграли «Польковице» в матче Евролиги

МОСКВА, 5 янв — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли польский «Польковице» в матче группового этапа Евролиги.

Встреча группы В, прошедшая в четверг в Польковице, завершилась со счетом 77:64 (27:20, 14:19, 15:12, 21:13) в пользу российского клуба. Самым результативным игроком и автором дабл-дабла в составе победительниц стала Бриттни Грайнер, набравшая 21 очко и 11 подборов. Дайана Таурази добавила в копилку УГМК 20 очков. У «Польковице» по 14 очков набрали Валерия Мусина и Джамьерра Фолкнер, а Мария Резан оформила дабл-дабл — 10 очков и 12 подборов.

УГМК, одержавший шестую победу в семи играх Евролиги, следующий матч турнира проведет 12 января дома с испанской «Авенидой».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 5 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года