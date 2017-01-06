Баскетболистки УГМК обыграли «Польковице» в матче Евролиги
МОСКВА, 5 янв —
Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли польский «Польковице» в матче группового этапа Евролиги.
Встреча группы В, прошедшая в четверг в Польковице, завершилась со счетом 77:64 (27:20, 14:19, 15:12, 21:13) в пользу российского клуба. Самым результативным игроком и автором
УГМК, одержавший шестую победу в семи играх Евролиги, следующий матч турнира проведет 12 января дома с испанской «Авенидой».
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