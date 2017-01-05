Баскетболистки УГМК обыграли «Полковице» в матче Евролиги
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский женский баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга одержал победу над польским «Полковице» со счетом 77:64 в гостевом матче Евролиги.
В турнирной таблице группы A УГМК лидирует, одержав шесть побед в семи матчах. «Полковице» идет последним, не одержав ни одной победы.
В следующем матче УГМК 12 января примет испанскую «Авениду», «Полковице» днем ранее в гостях встретится с венгерской «Юникой».
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