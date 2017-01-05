Баскетболистки УГМК обыграли «Полковице» в матче Евролиги

В турнирной таблице группы A УГМК лидирует, одержав шесть побед в семи матчах. «Полковице» идет последним, не одержав ни одной победы.

В следующем матче УГМК 12 января примет испанскую «Авениду», «Полковице» днем ранее в гостях встретится с венгерской «Юникой».