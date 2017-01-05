Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28343940/
5 января 2017, 22:58 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболистки УГМК обыграли «Полковице» в матче Евролиги

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский женский баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга одержал победу над польским «Полковице» со счетом 77:64 в гостевом матче Евролиги.

В турнирной таблице группы A УГМК лидирует, одержав шесть побед в семи матчах. «Полковице» идет последним, не одержав ни одной победы.

В следующем матче УГМК 12 января примет испанскую «Авениду», «Полковице» днем ранее в гостях встретится с венгерской «Юникой».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Баскетболистки «Спарты энд К» одержали первую победу в Кубке Европы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Спарта энд К» одержал победу над литовским «Хоптранс-Сиреносом» со счетом 79:68 в домашнем матче третьего тура группового этапа женского Кубка Европы.
Еще 4 новости  Все новости
5 января

СКА уступил "Йокериту" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Колобков: сдача стадиона в Сочи к ЧМ-2018 запланирована к концу января

Саночница Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы