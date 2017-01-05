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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28343820/
5 января 2017, 22:31 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Галатасарай» уступил «Анадолу Эфес» в Евролиге, несмотря на 20 очков Гюлера

Турецкий «Анадолу Эфес» на домашнем паркете обыграл соотечественников из «Галатасарая» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 84:73.

Хозяева выиграли первую четверть со счётом 22:18, после чего увеличили преимущество во второй десятиминутке.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Анадолу Эфес» Синан Гюлер. На его счету 20 очков, 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

«Анадолу Эфес» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице, «Галатасарай» — 16-й.
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