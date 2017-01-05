ВЭФ обыграл «Калев» в Лиге ВТБ, Харпер набрал 18 очков
Латвийский ВЭФ обыграл эстонский «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:66.
Команды закончили вничью первую четверть со счётом 17:17, после чего хозяева паркета вышли вперед во второй десятиминутке (25:14). «Калев» выиграл заключительную четверть, но этого не хватило для победы в матче.
Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Калева» Демонте Харпер. Он набрал 18 очков, совершил 8 подборов и отдал 4 передачи.
ВЭФ сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице, «Калев» — 12-й.
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