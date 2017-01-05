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5 января 2017, 15:06 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Защитник «Нижнего Новгорода» Кейн — MVP первого тура Топ-16 Еврокубка

Защитник «Нижнего Новгорода» Деандре Кейн признан самым ценным игроком первого тура Топ-16 Еврокубка, сообщает официальный сайт турнира.

В победном матче с «Зенитом» он набрал 31 очко, совершил 9 подборов, отдал 2 передачи и заработал на себе 2 фола.

В топ-5 лучших баскетболистов тура по рейтингу эффективности также вошли центровой «Баварии» Девин Букер, разыгрывающий «Цедевиты» Райан Боатрайт, защитник «Химок» Алексей Швед и разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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