Защитник «Нижнего Новгорода» Кейн — MVP первого тура Топ-16 Еврокубка
Защитник «Нижнего Новгорода» Деандре Кейн признан самым ценным игроком первого тура Топ-16 Еврокубка, сообщает официальный сайт турнира.
В победном матче с «Зенитом» он набрал 31 очко, совершил 9 подборов, отдал 2 передачи и заработал на себе 2 фола.
В топ-5 лучших баскетболистов тура по рейтингу эффективности также вошли центровой «Баварии» Девин Букер, разыгрывающий «Цедевиты» Райан Боатрайт, защитник «Химок» Алексей Швед и разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter