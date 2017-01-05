В победном матче с «Зенитом» он набрал 31 очко, совершил 9 подборов, отдал 2 передачи и заработал на себе 2 фола.



В топ-5 лучших баскетболистов тура по рейтингу эффективности также вошли центровой «Баварии» Девин Букер, разыгрывающий «Цедевиты» Райан Боатрайт, защитник «Химок» Алексей Швед и разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков.