Новый рекорд и победа в российском дерби

Первый тур Топ-16 для всех болельщиков отечественных клубов начинался с дилеммы. Либо включить трансляцию поединка, где заведомым фаворитом считались «Химки», и насладиться уверенной победой, либо выбирать между двумя невероятно симпатичными коллективами Карасёва и Шталбергса. В итоге разочарованным не остался никто.



И всё же местная перепалка всегда вызывает чуть больший интерес хотя бы потому, что её подогревают два болельщицких лагеря, привыкших к жесточайшему противостоянию в Единой лиге ВТБ. К тому же в Нижнем Новгороде встретились команды, которые как никто понимают толк в американо-европейском стиле — смеси из попытки максимально хорошо сыграть в защите на результат и одновременно показать яркий атакующий баскетбол. С последним в этот вечер в Нижнем не было никаких проблем.



Команды подошли к поединку во всеоружии: «Зенит» даже подтянул Сергея Карасёва, долго восстанавливавшегося после травмы. Несмотря на то что по составу петербуржцы заметно превосходят сегодняшний «НН», хозяева принялись диктовать свою волю с первых же минут матча. Нетрудно было догадаться, что главную роль с успехом исполнил один из двух лидеров чёрно-белых Деандре Кейн. Американский защитник ещё в первой половине отправил в кольцо соперника 20 очков, а закончил поединок с 31, при этом не добрав одного подбора до дабл-дабла.



Однако все геройства Кейна не трансформировались в солидный отрыв, и команды пришли к большому перерыву почти наравне — 58:54. Коренной перелом наступил в концовке третьей десятиминутки, когда Кенни Бойнтон организовал рывок 12:0, отправив в цель две «трёхи» кряду, включая баззер-биттер. Защитники «НН» продолжили своё чёрное дело и в заключительном периоде: Стребков, Кейн и Бойнтон явно переигрывали своих грозных оппонентов. Счёт неумолимо рос, а Сергей Карасёв и Райан Тулсон спохватились слишком поздно. Настолько поздно, что «Нижний» установил свой новый клубный рекорд по результативности — 113:105.

Бывшая связка «Миннесоты» в действии

Вряд ли перед матчем с литовским «Лиеткабелисом» Душко Иванович говорил в несерьёзном тоне — он вообще шутить любит по очень большим праздникам. Литовцы запрыгнули на корабль Еврокубка в последнюю очередь и, стоит признать, попали в самую слабую группу. Тем не менее «Лиеткабелис» не просто одержал три победы, но и мог зацепить обе игры с «Нижним Новгородом» и второй матч с «Цедевитой».



Помучились с командой, в которой заканчивают свой длинный баскетбольный путь братья Лавриновичи, и «Химки». Рывок 14:0 во второй четверти, авторами которого стали Робби Хаммел и Алексей Швед, казалось, должен был придать подопечным Ивановича уверенности в приличном запасе в классе. Но вместо это он подействовал как хорошее снотворное и к концу периода превратился в жалкие «+4» — 37:33.



Нельзя сказать, что боевитость литовцев произвела впечатление на игроков «Химок», но вернуться к двузначному преимуществу они смогли лишь к концу следующего отрезка. Вновь вовремя свои снайперские таланты продемонстрировал Хаммел, а Джейкоб Пуллен добавил немного пластики. Благодаря Шведу и Нобелю Бунгу-Коло — ещё одному герою встречи, химчане уверенно держали солидный отрыв, но не выдержали соблазна и ещё раз подпустили соперника вплотную уже в самой концовке. За полминуты до финальной сирены у литовцев было всего «-3»: в самый важный момент Эрл Роулэнд не дрогнул на линии штрафных, а Швед поставил точку в матче своим блок-шотом — 88:80.

«Локо» продолжает побеждать фаворитов

Самый сложный тест в первом туре предстояло пройти «Локомотиву-Кубань», который отправился в гости к одному из фаворитов турнира испанской «Гран-Канарии». Дорога до Канарских островов оказалась не такой уж и близкой по европейским меркам: чартер доставил команду за 9 часов с дозаправкой в Сардинии. Кубанцы прибыли на место назначения аккурат к началу футбольного матча «Лас-Пальмас» — «Атлетико» (Мадрид). Весь город рвался посмотреть на одного из европейских грандов, быстро сконструировав масштабные пробки, заставившие «Локо» выйти на вечернюю тренировку на полчаса позже запланированного.



Даже несмотря на последние результаты, баскетбольная «Гран-Канария» всё ещё не может похвастать такой поддержкой. Испанцы уверенно прошли первый групповой этап, потерпев единственное поражение от хорватской «Цедевиты». И без того солидный состав, в котором уверенно себя чувствовали Ричард Хендрикс, Бо Маккалеб и один из лучших снайперов Старого Света Кайл Курич, недавно был усилен Райном Холлинсом — центровым с приличным багажом игр в лучшей лиге мира.