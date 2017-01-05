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5 января 2017, 13:20 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли второй матч подряд в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели второе поражение подряд на втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче первого круга соревнований команд группы N чемпионы <span class=error>Беларуси</span> проиграли на выезде лидеру французскому <span class=error>Нантеру</span> со счетом 85:94 (16:23 32:22 20:26 17:23). Увеличить
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В заключительном матче первого круга соревнований команд группы N чемпионы Беларуси проиграли на выезде лидеру французскому «Нантеру» со счетом 85:94 (16:23, 32:22, 20:26, 17:23). Уступив в первой четверти, команда Игоря Грищука сумела перехватить инициативу и к большому перерыву вышла вперед 48:45. Однако во второй половине встречи хозяева вновь завладели преимуществом и одержали свою третью викторию кряду. В составе проигравших лучшим снайперов оказался Дрю Джойс, в активе которого 21 очко. До этого минские «Цмокi» выиграли на своей площадке у израильского клуба «Бней Герцлия» — 89:76, а затем уступили на выезде венгерскому «Керменду» со счетом 74:90.

В другом поединке 3-го тура баскетболисты «Керменда» переиграли в гостях «Бней Герцлию» — 87:70.

Турнирное положение после первого круга: «Нантер» — 6 очков, «Керменд» — 5, «Цмокi-Мiнск» — 4, «Бней Герцлия» — 3.

Матчи 4-го тура состоятся 11 января — баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сыграют в гостях у израильской команды, венгры примут французов.

Второй групповой этап завершится 25 января, в 1/8 финала попадут победители 6 групп и две лучшие команды из занявших вторые места. К ним присоединятся и 8 клубов, выбывших из розыгрыша Лиги чемпионов.

Перед очередной игрой Кубка ФИБА-Европа минские «драконы» сыграют в Единой лиге ВТБ — 8 января они примут на паркете «Минск-Арены» лидера «банковского» турнира московский ЦСКА. В 11 предыдущих встречах армейцы одержали 10 побед, минчане провели 10 матчей, победив лишь в трех из них, у них девятая позиция среди 13 участников соревнований.

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