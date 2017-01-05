«Локомотив-Кубань» обыграл «Гран Канарию» в Еврокубке, Дженнинг набрал 19 очков

По итогам встречи российская команда одержала победу над хозяевами паркета со счётом 86:71. Краснодарцы не отдали соперникам ни одной из четвертей.



Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Мэтт Дженнинг, набравший 19 очков и совершивший 4 передачи и 3 подбора.

