«Локомотив-Кубань» обыграл «Гран Канарию» в Еврокубке, Дженнинг набрал 19 очков
В Испании завершился матч Топ-16 Еврокубка в рамках которого «Гран Канария» на своей домашней арене принимала краснодарский «Локомотив-Кубань».
По итогам встречи российская команда одержала победу над хозяевами паркета со счётом 86:71. Краснодарцы не отдали соперникам ни одной из четвертей.
Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Мэтт Дженнинг, набравший 19 очков и совершивший 4 передачи и 3 подбора.
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