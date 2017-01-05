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5 января 2017, 11:56 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» обыграл «Гран Канарию» в Еврокубке, Дженнинг набрал 19 очков

В Испании завершился матч Топ-16 Еврокубка в рамках которого «Гран Канария» на своей домашней арене принимала краснодарский «Локомотив-Кубань».

По итогам встречи российская команда одержала победу над хозяевами паркета со счётом 86:71. Краснодарцы не отдали соперникам ни одной из четвертей.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Мэтт Дженнинг, набравший 19 очков и совершивший 4 передачи и 3 подбора.
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