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4 января 2017, 22:31 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

БК «Автодор» уступил «Пинар Каршияке» в матче Лиги чемпионов FIBA

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. Баскетболисты саратовского «Автодора» уступили турецкой «Пинар Каршияке» в матче 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов FIBA.

Встреча группы В, прошедшая в среду в Измире, завершилась победой хозяев паркета со счетом 78:65 (27:11, 15:23, 24:21, 12:10). Самым результативным игроком и автором дабл-дабла в составе победителей стал Даджуан Саммерс, набравший 23 очка и сделавший 11 подборов. У «Автодора» 22 очка на свой счет записал Винс Хантер.

«Автодор», потерпевший третье поражение подряд и седьмое в 11 встречах группового этапа, следующий матч Лиги чемпионов проведет 11 января дома с израильским «Маккаби» из Ришон ле-Цион. «Пинар Каршияка» днем ранее встретится на выезде с французским «Ле Маном».
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