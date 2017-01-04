БК «Автодор» уступил «Пинар Каршияке» в матче Лиги чемпионов FIBA
МОСКВА, 4 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты саратовского «Автодора» уступили турецкой «Пинар Каршияке» в матче 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов FIBA.
Встреча группы В, прошедшая в среду в Измире, завершилась победой хозяев паркета со счетом 78:65 (27:11, 15:23, 24:21, 12:10). Самым результативным игроком и автором
«Автодор», потерпевший третье поражение подряд и седьмое в 11 встречах группового этапа, следующий матч Лиги чемпионов проведет 11 января дома с израильским «Маккаби» из Ришон
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