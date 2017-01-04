«Нижний Новгород» обыграл «Зенит» в первом матче топ-16 баскетбольного Еврокубка

Встреча группы G, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 113:105 (33:30, 25:24, 25:16, 30:35). Этот результат стал рекордом результативности для нижегородской команды в Еврокубке. Более того, счет 58:54 к большому перерыву — это второй суммарный результат по очкам после первой половины за всю историю Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нижнего Новгорода» Деандре Кейн — 31 очко и 9 подборов.

«Нижний Новгород» в следующем матче турнира 11 января сыграет в гостях с «Хапоэлем» из Иерусалима. «Зенит» в этот же день примет дома литовский «Летувос Ритас».