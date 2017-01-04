«Нижний Новгород» обыграл «Зенит» в первом матче топ-16 баскетбольного Еврокубка
МОСКВА, 4 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче топ-16 Еврокубка.
Встреча группы G, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 113:105 (33:30, 25:24, 25:16, 30:35). Этот результат стал рекордом результативности для нижегородской команды в Еврокубке. Более того, счет 58:54 к большому перерыву — это второй суммарный результат по очкам после первой половины за всю историю Еврокубка.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Нижнего Новгорода» Деандре Кейн — 31 очко и 9 подборов.
«Нижний Новгород» в следующем матче турнира 11 января сыграет в гостях с «Хапоэлем» из Иерусалима. «Зенит» в этот же день примет дома литовский «Летувос Ритас».
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