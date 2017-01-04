Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28337026/
4 января 2017, 22:24 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Нижний Новгород» обыграл «Зенит» в первом матче топ-16 баскетбольного Еврокубка

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче топ-16 Еврокубка.

Встреча группы G, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 113:105 (33:30, 25:24, 25:16, 30:35). Этот результат стал рекордом результативности для нижегородской команды в Еврокубке. Более того, счет 58:54 к большому перерыву — это второй суммарный результат по очкам после первой половины за всю историю Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нижнего Новгорода» Деандре Кейн — 31 очко и 9 подборов.

«Нижний Новгород» в следующем матче турнира 11 января сыграет в гостях с «Хапоэлем» из Иерусалима. «Зенит» в этот же день примет дома литовский «Летувос Ритас».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года