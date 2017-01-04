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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28336976/
4 января 2017, 21:41 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболисты «Химок» обыграли «Лиеткабелис» в матче топ-16 Кубка Европы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Химки» обыграл литовский «Лиеткабелис» со счетом 88:80 в домашнем матче первого тура стадии топ-16 Кубка Европы.

Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Алексей Швед на счету которого 21 очко. Увеличить
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Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Алексей Швед, на счету которого 21 очко.

В следующем туре подмосковный клуб 11 января сыграет в гостях с немецкой «Баварией».
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