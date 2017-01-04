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4 января 2017, 19:00 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» разгромили «Дьер» в Евролиге с разницей в 35 очков

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» крупно обыграли венгерский «Дьер» в матче группового этапа Евролиги.

Встреча группы А, прошедшая в среду в Курске, закончилась со счетом 90:55 (20:17, 24:20, 21:10, 25:8) в пользу «Динамо». Самыми результативными в составе победительниц стали Мария Вадеева и Энджел Маккотри, набравшие по 22 очка.

«Динамо», добившееся седьмой победы в семи играх, следующий матч Евролиги проведет 11 января дома с польской «Вислой».
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