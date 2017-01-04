Хендрикс: Матч против «Локомотива-Кубань» не будет для меня рядовым

«Локомотив-Кубань» для меня — особая команда. Я наслаждался временем, которое провел в Краснодаре, и мы действительно преуспели вместе. Хотя я предпочитаю думать, что мои лучшие годы всё ещё впереди, годы в «Локо» были особенными. Эта встреча для меня не будет рядовой.



Но сейчас это уже другая команда с другим тренером, и у них есть достаточно мотивации. Мы ожидаем тяжёлого матча. Наша команда играет в хорошем ритме, я чувствую себя хорошо. У меня были некоторые проблемы, но сейчас я в неплохой форме, и я доказываю это на площадке. Самое главное, что нам удалось выиграть несколько очень важных матчей в последние пару недель.



Защитить свой паркет — это всегда важно, вне зависимости от того, что за соперник приезжает к тебе в гости. Я знаю, что «Локомотив» приедет замотивированным на победу, потому что это отличная организация, которая всегда хочет побеждать. И они знают, как это делать. У них есть игроки самого высокого класса, которые прекрасно понимают значимость именно таких игр. Но нам всё же нужно защитить свою площадку, — цитирует Хендрикса официальный сайт краснодарской команды.