«Мы наблюдали за их игрой с “Маккаби”. Мы проанализировали нашу игру в четвёртой четверти, проанализировали наши ошибки. Затем мы закрепили всё изученное на площадке. Парни готовы к этой встрече, в команде отличная “химия”, всем нравится быть частью УНИКСа. И хотя мы знаем, что будем играть с грозным соперником, мы отправляемся туда за победой», — приводит слова Пашутина официальный сайт Евролиги.