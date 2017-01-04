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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28335649/
4 января 2017, 17:43 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Пашутин: «Баскония» — грозный соперник, но УНИКС едет в Испанию за победой

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин дал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Басконией», который состоится 5 января в Витории (Испания).

«Мы наблюдали за их игрой с “Маккаби”. Мы проанализировали нашу игру в четвёртой четверти, проанализировали наши ошибки. Затем мы закрепили всё изученное на площадке. Парни готовы к этой встрече, в команде отличная “химия”, всем нравится быть частью УНИКСа. И хотя мы знаем, что будем играть с грозным соперником, мы отправляемся туда за победой», — приводит слова Пашутина официальный сайт Евролиги.
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