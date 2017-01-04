Баскетболисты «Енисея» разгромили «Бенфику» в матче Кубка Европы
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Енисей» одержал победу над португальской «Бенфикой» со счетом 99:69 в домашнем матче Кубка Европы.
Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Фрэнк Элегар, в его активе 22 очка.
В турнирной таблице группы P «Енисей» занимает первое место, одержав в трех матчах три победы, «Бенфика» идет на последней, четвертой позиции.
В следующем матче красноярцы дома сыграют с голландским «Гронингеном», «Бенфика» также на своей площадке примет болгарский «Лукойл Академик». Обе встречи пройдут 11 января.
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