Баскетболисты «Енисея» разгромили «Бенфику» в матче Кубка Европы

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Фрэнк Элегар, в его активе 22 очка.

В турнирной таблице группы P «Енисей» занимает первое место, одержав в трех матчах три победы, «Бенфика» идет на последней, четвертой позиции.

В следующем матче красноярцы дома сыграют с голландским «Гронингеном», «Бенфика» также на своей площадке примет болгарский «Лукойл Академик». Обе встречи пройдут 11 января.