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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28335567/
4 января 2017, 17:46 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболисты «Енисея» разгромили «Бенфику» в матче Кубка Европы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Енисей» одержал победу над португальской «Бенфикой» со счетом 99:69 в домашнем матче Кубка Европы.

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Фрэнк Элегар, в его активе 22 очка.

В турнирной таблице группы P «Енисей» занимает первое место, одержав в трех матчах три победы, «Бенфика» идет на последней, четвертой позиции.

В следующем матче красноярцы дома сыграют с голландским «Гронингеном», «Бенфика» также на своей площадке примет болгарский «Лукойл Академик». Обе встречи пройдут 11 января.
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