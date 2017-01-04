Минские «Цмокi» сыграют в гостях у «Нантера» во втором групповом раунде Кубка ФИБА-Европа

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Сегодня подопечные Игоря Грищука проведут матч 3-го тура в группе N в гостях у лидера французского «Нантера». В стартовом поединке второго группового этапа минские «драконы» уверенно переиграли на своей арене израильский клуб «Бней Герцлия» — 89:76, а затем уступили на выезде венгерскому «Керменду» со счетом 74:90. Баскетболисты «Нантера» сначала обыграли на своей площадке венгерскую команду — 87:77, а потом разгромили в гостях израильтян — 73:55. В другом сегодняшнем матче «Бней Герцлия» примет у себя дома «Керменд».

Положение команд после двух игровых дней: «Нантер» — 4 очка, «Цмокi-Мiнск» — 3, «Керменд» — 3, «Бней Герцлия» — 2.

Второй групповой этап финиширует 25 января 2017 года, после чего в 1/8 финала попадут победители 6 групп и две лучшие команды из занявших вторые места. К ним присоединятся и 8 клубов, выбывших из розыгрыша Лиги чемпионов.

После возвращения из Франции баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут очередной поединков в Единой лиге ВТБ — в воскресенье, 8 января, они примут на паркете «Минск-Арены» лидера «банковского» турнира московский ЦСКА. В 11 предыдущих встречах армейцы одержали 10 побед, минчане сыграли 10 матчей, победив лишь в трех из них.