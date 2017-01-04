Швед: «Химки» сделают всё возможное для победы над «Лиеткабелисом»

«Я вернулся в форму, чувствую себя хорошо, тренируюсь с командой. Мы готовы к первому матчу нового года, сделаем для победы всё возможное. После Таллина тренер дал нам четыре дня на отдых, и это хорошо, когда есть такая пауза. Все увиделись со своими семьями, родными и друзьями. Этот перерыв позволил нам морально отдохнуть, но все уже вернулись и готовы играть дальше. Праздники закончились, и команда провела серию хороших тренировок. Продолжаем работать.



У нашего соперника есть сильные баскетболисты, которые играют мощно и агрессивно. Я бы выделил братьев Лавриновичей, особенно Дариуша, с которым мы выступали вместе. Знаем, что они будут биться до конца и постараются победить. Наша задача — не дать им этого шанса и выиграть дома», — приводит слова Шведа официальный сайт БК «Химки».