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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28333238/
4 января 2017, 12:16 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Швед: «Химки» сделают всё возможное для победы над «Лиеткабелисом»

Защитник «Химок» Алексей Швед рассказал о готовности своей команды к предстоящему матчу Еврокубка против «Лиеткабелиса».

Защитник Химок Алексей Швед рассказал о готовности своей команды к предстоящему матчу <span class=error>Еврокубка</span> против Лиеткабелиса. Увеличить
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«Я вернулся в форму, чувствую себя хорошо, тренируюсь с командой. Мы готовы к первому матчу нового года, сделаем для победы всё возможное. После Таллина тренер дал нам четыре дня на отдых, и это хорошо, когда есть такая пауза. Все увиделись со своими семьями, родными и друзьями. Этот перерыв позволил нам морально отдохнуть, но все уже вернулись и готовы играть дальше. Праздники закончились, и команда провела серию хороших тренировок. Продолжаем работать.

У нашего соперника есть сильные баскетболисты, которые играют мощно и агрессивно. Я бы выделил братьев Лавриновичей, особенно Дариуша, с которым мы выступали вместе. Знаем, что они будут биться до конца и постараются победить. Наша задача — не дать им этого шанса и выиграть дома», — приводит слова Шведа официальный сайт БК «Химки».
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