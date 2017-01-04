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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28333237/
4 января 2017, 12:16 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Д. Иванович: «Лиеткабелис» может победить кого угодно

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящего матча Еврокубка против «Лиеткабелиса».

«Думаю, матч будет очень сложным, так как “Лиеткабелис” играет в умный баскетбол с хорошей дисциплиной. Это опытная и быстрая команда, которая может победить кого угодно, если против неё не играть с должной концентрацией. У нас был в играх перерыв, что может сказаться на ритме, поэтому предстоящая встреча является особо важной. Надо выложиться на сто процентов», — приводит слова Ивановича официальный сайт БК «Химки».
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