Д. Иванович: «Лиеткабелис» может победить кого угодно

«Думаю, матч будет очень сложным, так как “Лиеткабелис” играет в умный баскетбол с хорошей дисциплиной. Это опытная и быстрая команда, которая может победить кого угодно, если против неё не играть с должной концентрацией. У нас был в играх перерыв, что может сказаться на ритме, поэтому предстоящая встреча является особо важной. Надо выложиться на сто процентов», — приводит слова Ивановича официальный сайт БК «Химки».