«Локомотив-Кубань» в среду на выезде сыграет с «Гран-Канарией» в первом матче топ-16. Также соперниками россиян по группе Е стали еще две испанские команды: «Мурсия» и «Фуэнлабрада».

«Против “Гран-Канарии” будет очень сложно играть, это один из фаворитов Еврокубка. Тем более они будут играть дома при своих болельщиках, которые всегда горячо их поддерживают. Для нас также этот матч сложен с точки зрения того, что мы не играли больше двух недель. Когда ты играешь в интенсивном ритме, это одно, но когда вынужден возвращаться в игру после длительного перерыва, это совсем другое. Но у нас есть свои ожидания от этого матча, и мы постараемся эти ожидания оправдать», — сказал Обрадович, чьи слова приводятся на официальном сайте кубанской команды.

Защитник Мэтт Дженнинг считает, что железнодорожникам предстоит сложный матч. «Они уже доказали, что являются одной из самых сильных команд турнира, а дома играют еще более убедительно, чем на выезде. Если мы хотим улететь из Испании с победой, то нам необходимо продолжать играть в свой баскетбол и снова поймать тот игровой ритм, в котором мы закончили 2016 год. Подборы и контроль за их переходом в быстрое нападение — это, пожалуй, ключи к победе. Если нам удастся хорошо сыграть в этих компонентах игры, то у нас есть все шансы на успех», — сказал он.