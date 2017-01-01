Игрок ПБК ЦСКА Аарон Джексон призвал перенести «Финал четырех» Евролиги из Стамбула
МОСКВА, 1 янв —
Р-Спорт. Защитник московского ЦСКА Аарон Джексон в связи с последними событиями в Турции призвал перенести из Стамбула «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В новогоднюю ночь в Стамбуле состоялось вооруженное нападение на ночной клуб. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены. «Финал четырех» должен пройти в Стамбуле c 19 по 21 мая 2017 года.
«Измените место проведения! Участники “Финала четырех” будут больше беспокоиться о безопасности своих близких на улицах Стамбула», — написал Джексон в своем микроблоге в Twitter, добавив хэштег #changelocation.
Ранее 19 декабря в Анкаре на публичном мероприятии произошло вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова, впоследствии он скончался.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter