Игрок ПБК ЦСКА Аарон Джексон призвал перенести «Финал четырех» Евролиги из Стамбула

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В новогоднюю ночь в Стамбуле состоялось вооруженное нападение на ночной клуб. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены. «Финал четырех» должен пройти в Стамбуле c 19 по 21 мая 2017 года.

«Измените место проведения! Участники “Финала четырех” будут больше беспокоиться о безопасности своих близких на улицах Стамбула», — написал Джексон в своем микроблоге в Twitter, добавив хэштег #changelocation.

Ранее 19 декабря в Анкаре на публичном мероприятии произошло вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова, впоследствии он скончался.