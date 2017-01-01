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1 января 2017, 22:55 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Игрок ПБК ЦСКА Аарон Джексон призвал перенести «Финал четырех» Евролиги из Стамбула

МОСКВА, 1 янв — Р-Спорт. Защитник московского ЦСКА Аарон Джексон в связи с последними событиями в Турции призвал перенести из Стамбула «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.

Игрок ПБК ЦСКА Аарон Джексон призвал перенести Финал четырех Евролиги из Стамбула - Фото Увеличить
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В новогоднюю ночь в Стамбуле состоялось вооруженное нападение на ночной клуб. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены. «Финал четырех» должен пройти в Стамбуле c 19 по 21 мая 2017 года.

«Измените место проведения! Участники “Финала четырех” будут больше беспокоиться о безопасности своих близких на улицах Стамбула», — написал Джексон в своем микроблоге в Twitter, добавив хэштег #changelocation.

Ранее 19 декабря в Анкаре на публичном мероприятии произошло вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова, впоследствии он скончался.
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