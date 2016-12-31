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31 декабря 2016, 15:21 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Защитник УНИКСа Лэнгфорд второй раз подряд стал MVP тура в Евролиге

Атакующий защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд признан самым ценным игроком 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

Атакующий защитник <span class=error>УНИКСа</span> Кит Лэнгфорд признан самым ценным игроком 15-го тура регулярного чемпионата <span class=error>Евролиги</span> сообщает официальный сайт турнира. Увеличить
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Он получит эту награду во второй раз подряд. В победном матче с «Панатинаикосом» Лэнгфорд набрал 27 очков, отдал 5 передач и вынудил соперников 11 раз нарушить на себе правила.

В топ-6 баскетболистов тура по рейтингу эффективности также вошли форвард «Маккаби» Виктор Радд, атакующий защитник «Реала» Лука Дончич, центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич, мощный форвард «Фенербахче» Ян Веселы, форвард «Галатасарая» Остин Дэй.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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