«Барселона» на своем паркете обыграла «Дарюшафаку» в матче баскетбольной Евролиги

Встреча в Испании завершилась победой хозяев со счетом 81:77 (19:22, 16:18, 24:17, 22:20). В составе победителей на паркете выделялись Анте Томич (16 очков) и Тайрис Райс (13 очков). У «Дарюшафаки» самыми результативными стали Джеймс Андерсон (21 очко) и Скотти Уилбекин (19 очков).

Следующий матч «Барса» проведет 5 января на выезде против немецкого «Бамберга». «Дарюшафака» в этот же день сыграет в гостях против «Маккаби» (Тель-Авив).