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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28312111/
31 декабря 2016, 2:08 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Барселона» на своем паркете обыграла «Дарюшафаку» в матче баскетбольной Евролиги

Испанская «Барселона» на своем паркете обыграла турецкую «Дарюшафаку» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Испании завершилась победой хозяев со счетом 81:77 (19:22, 16:18, 24:17, 22:20). В составе победителей на паркете выделялись Анте Томич (16 очков) и Тайрис Райс (13 очков). У «Дарюшафаки» самыми результативными стали Джеймс Андерсон (21 очко) и Скотти Уилбекин (19 очков).

Следующий матч «Барса» проведет 5 января на выезде против немецкого «Бамберга». «Дарюшафака» в этот же день сыграет в гостях против «Маккаби» (Тель-Авив).
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