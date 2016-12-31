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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28311994/
31 декабря 2016, 2:02 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Кит Лэнгфорд: В матче с «Панатинаикосом» на мне часто и жестко фолили

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд после победы над «Панатинаикосом» (83:81) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что в этой встрече против него играли слишком жестко.

Лэнгфорд в этом поединке набрал 27 очков и стал лучшим снайпером игры.

— Есть много причин для нашей сегодняшней победы, — приводит официальный сайт клуба слова Лэнгфорда. — Лэтэвиус Уильямс, Кино Колом и я взяли инициативу в третьей четверти. Я стал более агрессивным, как и вся наша команда. Соперник использовал несколько игроков в защите против меня, на мне часто и жестко фолили. Вот я и взял инициативу на себя и продолжил забивать.
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