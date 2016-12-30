Форвард «Милана» Сандерс из-за травмы не поможет команде в матче Евролиги с ПБК ЦСКА
Форвард итальянского «Милана» Раким Сандерс
из-за травмы не поможет команде в матче баскетбольной Евролиги с московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Сандерс получил травму левой ноги в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса». Сообщается, что игрок уже начал реабилитационную терапию, а возвращение в строй ожидается через 3−4 недели.
Таким образом, нападающий не поможет своей команде в выездных матчах против турецкого «Фенербахче» (6 января) и московского ЦСКА (13 января).
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