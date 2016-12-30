Форвард «Милана» Сандерс из-за травмы не поможет команде в матче Евролиги с ПБК ЦСКА

Сандерс получил травму левой ноги в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса». Сообщается, что игрок уже начал реабилитационную терапию, а возвращение в строй ожидается через 3−4 недели.

Таким образом, нападающий не поможет своей команде в выездных матчах против турецкого «Фенербахче» (6 января) и московского ЦСКА (13 января).