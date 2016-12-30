20 очков Дэя не спасли «Галатасарай» от поражения в матче против «Бамберга»

«Бамберг» выиграл первые три четверти матча, что позволило команде создать перевес для победы по итогам встречи.



Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Галатасарая» Остин Дэй. Он набрал 20 очков, совершил 4 подбора, отдал 2 передачи и сделал 2 перехвата.



После игры «Галатасарай» продолжает оставаться на последнем, 16-м месте, «Бамберг» располагается на 11-й строчке.