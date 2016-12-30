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30 декабря 2016, 23:03 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

20 очков Дэя не спасли «Галатасарай» от поражения в матче против «Бамберга»

Турецкий «Галатасарай» уступил немецкому «Бамбергу» на домашнем паркете в матче регулярного чемпионата Евролиги — 75:90.

«Бамберг» выиграл первые три четверти матча, что позволило команде создать перевес для победы по итогам встречи.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Галатасарая» Остин Дэй. Он набрал 20 очков, совершил 4 подбора, отдал 2 передачи и сделал 2 перехвата.

После игры «Галатасарай» продолжает оставаться на последнем, 16-м месте, «Бамберг» располагается на 11-й строчке.
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