Пашутин: БК УНИКС не мог проиграть «Панатинаикосу» при такой поддержке трибун

УНИКС дома обыграл греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги со счетом 83:81, проигрывая 14 очков по ходу матча. На игре в «Баскет Холле» было около 6 тысяч болельщиков.

«Болельщики были сегодня просто невероятны. Они поддерживали УНИКС, нас даже удивила такая поддержка. Хотелось показать болельщикам лучшую игру, чтобы они отпраздновали Новый год с хорошим настроением. Мы начали матч плохо, но не могли сдаваться при таких трибунах. Хотелось доказать, что мы воины, что мы можем бороться и не будем сдаваться. И нам это удалось», — заявил Пашутин журналистам.

«Мы улучшили свою игру в защите в третьей четверти, ребята боролись, не давали забивать Нику Калатесу без сопротивления, как это было в первой половине матча. И в атаке стали играть намного спокойнее, не торопились с броском и принятием решений», — сказал тренер УНИКСа.

По словам Пашутина, УНИКС после этой победы настроен продлить свою выигрышную серию в Евролиге, которая теперь составляет три игры.