Паскуаль: Баскетболисты УНИКСа сыграли лучше «Панатинаикоса» в конце матча Евролиги

«Панатинаикос» проиграл в пятницу казанскому УНИКСу со счетом 81:83 в матче регулярного чемпионата Евролиги, упустив преимущество в 14 очков.

«Мы контролировали ход матча 27 минут, но в конце третьей четверти инициатива перешла к УНИКСу. У нас было много ошибок, и началась новая игра — очко в очко. УНИКС провел лучше последние минуты матча, поэтому и победил. У нас был шанс сравнять счет в концовке, но не использовали его», — сказал Паскуаль журналистам.

«Сложно сказать, почему мы так много ошибались. В некоторых ситуациях мы теряли мяч необъяснимым образом, мазали легкие броски, но иногда такое случается. Очевидно, что сегодня мы были лучше в первой половине матча, но неудачно сыграли в концовке», — отметил главный тренер «Панатинаикоса».