27 очков Лэнгфорда помогли УНИКСу обыграть «Панатинаикос» в Евролиге

Первую четверть выиграли гости со счётом 19:13, после чего продолжили увеличивать преимущество — 44:35 в пользу греков после 20 минут. УНИКС больше очков набрал во второй половине матча, завершив игру с преимуществом «+2».



Самым результативным игроком матча стал американский защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд. Он набрал 27 очков, совершил 4 подбора и отдал 5 передач.