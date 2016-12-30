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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28311085/
30 декабря 2016, 22:37 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

27 очков Лэнгфорда помогли УНИКСу обыграть «Панатинаикос» в Евролиге

Казанский УНИКС обыграл греческий «Панатинаикос» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:81.

Первую четверть выиграли гости со счётом 19:13, после чего продолжили увеличивать преимущество — 44:35 в пользу греков после 20 минут. УНИКС больше очков набрал во второй половине матча, завершив игру с преимуществом «+2».

Самым результативным игроком матча стал американский защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд. Он набрал 27 очков, совершил 4 подбора и отдал 5 передач.
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