Баскетболист УНИКСа Каймакоглу не сыграет с «Панатинаикосом» в Евролиге

УНИКС примет «Панатинаикос» в Казани 30 декабря.

В текущем розыгрыше Евролиги Каймакоглу провел 14 матчей и в среднем набирал по 5,7 очка и делал по 3,6 подбора.

УНИКС одержал 5 побед в 14 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги. У «Панатинаикоса» 9 побед и пятое место.