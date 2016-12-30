Баскетболист УНИКСа Каймакоглу не сыграет с «Панатинаикосом» в Евролиге
Баскетболист УНИКСа Константинос Каймакоглу
из-за болезни пропустит матч Евролиги с греческим «Панатинаикосом», рассказали агентству «Р-Спорт» в пресс-службе казанского клуба.
УНИКС примет «Панатинаикос» в Казани 30 декабря.
В текущем розыгрыше Евролиги Каймакоглу провел 14 матчей и в среднем набирал по 5,7 очка и делал по 3,6 подбора.
УНИКС одержал 5 побед в 14 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги. У «Панатинаикоса» 9 побед и пятое место.
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