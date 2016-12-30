Итудис: ЦСКА получил хороший урок в матче против «Црвены Звезды»

Встреча, прошедшая в четверг в Белграде, завершилась победой хозяев со счетом 78:67 (27:14, 21:20, 16:22, 14:11). Армейцы впервые потерпели два поражения подряд в Евролиге под руководством греческого специалиста.

«Сперва я бы хотел поздравить игроков “Црвены Звезды” с победой. Они это заслужили. Плохой старт преследовал нас на протяжении всей игры. Это второй раз, когда такое случилось, и это очень плохо. Мы не придерживались плана на игру. В целом, это печальное поражение, но в то же время все мы получили хороший урок, начиная с меня и заканчивая игроками», — цитирует Итудиса официальный сайт Евролиги.