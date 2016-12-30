ЦСКА впервые при Итудисе проиграл два матча Евролиги кряду

В предыдущем матче армейцы дома уступили турецкому «Фенербахче» (79:95 ОТ).



Таким образом, армейцы впервые под руководством Димитриса Итудиса потерпели в Евролиге два поражения кряду и провели самый малорезультативный матч при греческом специалисте. В предыдущий раз ЦСКА проиграл дважды подряд в «Финале четырёх"-2013/14 при Этторе Мессине — 67:68 «Маккаби» и 78:93 «Барселоне». Тогда же армейцы в последний раз набрали всего 67 очков за матч.