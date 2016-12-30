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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28301943/
30 декабря 2016, 1:36 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ЦСКА впервые при Итудисе проиграл два матча Евролиги кряду

Московский ЦСКА, проиграв сербской «Црвене Звезде» в матче регулярного чемпионата Евролиги (67:78), потерпел второе поражение кряду в данном турнире.

В предыдущем матче армейцы дома уступили турецкому «Фенербахче» (79:95 ОТ).

Таким образом, армейцы впервые под руководством Димитриса Итудиса потерпели в Евролиге два поражения кряду и провели самый малорезультативный матч при греческом специалисте. В предыдущий раз ЦСКА проиграл дважды подряд в «Финале четырёх"-2013/14 при Этторе Мессине — 67:68 «Маккаби» и 78:93 «Барселоне». Тогда же армейцы в последний раз набрали всего 67 очков за матч.
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