Не достали «Звезду». Как ЦСКА уступил «Црвене Звезде»

РАСКЛАД

— Нас ждет встреча с командой, которая многое сохранила с момента последнего плей-офф в Евролиге, — рассуждал накануне поединка главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. — На протяжении многих лет у них держится и костяк основной группы игроков, и наставник, и философия. «Црвена Звезда» агрессивно действует на обеих половинах площадки, питается энергией своих болельщиков — особенно в матчах, которые проводятся на большой арене. В этом сезоне белградцы уже выиграли несколько важных встреч — например, у «Маккаби» и «Реала». И они по-прежнему всерьез рассчитывают на попадание в восьмерку лучших. Так что нам понадобятся дополнительные мотивация и энергия.

Календарь армейцев под конец года выдался сложным. Последние полторы недели команда почти не отдыхает. Два поединка за три дня в Евролиге (на выезде с «Маккаби» и дома против «Фенербахче»), встреча в Единой лиге против «Енисея» (к счастью, опять же дома, а не в Красноярске), теперь вот — выезд в Белград, а между этим — постоянные и непростые тренировки. Ладно, хотя бы Нандо Де Коло вернулся — не выходивший на площадку с середины ноября из-за проблем с бедром француз, наконец, полностью восстановился и отыграл свои 22 минуты в матче с «Енисеем». По сути, лазарет команды опустел — теперь там остается только Павел Коробков, перенесший операцию на колене и лишь на днях отказавшийся от костылей (но в строю его ждать еще нескоро).

При этом силы тают. Тяжелый матч с «Фенером» показал, что ЦСКА далек от оптимальной формы. Ведя в счете к большому перерыву, армейцы дали стамбульцам себя догнать, а в овертайме дружно провалились. Счет той пятиминутки — 4:20 — красноречив. И речь не только в силе соперника (хотя подопечные Желько Обрадовича — одни из главных фаворитов Евролиги). Речь и о банальной «физике» баскетболистов в красно-синей форме. Год был тяжелый, и до небольшого отпуска парни Итудиса дотягивают на морально-волевых. При этом оступаться в поединке с «Црвеной Звездой» не хотелось. Все-таки — последний матч в году. Последний матч первого круга регулярного чемпионата Евролиги. И второй в турнире — после поражения от «Фенера».

А кому хочется проигрывать дважды подряд?

МАТЧ

Победа в поединке с «Енисеем» могла вернуть уверенность, но все-таки соперник был не так силен. То ли дело — белградцы. На своей арене. При поддержке 20 тысяч зрителей. Весной они не помогли «Црвене Звезде» в четвертьфинальной серии против ЦСКА. Но что будет сейчас?

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/J1M12jaK9Nc?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Трогательный момент, когда на стадионе запустили песню Tamo daleko в исполнении хора Александрова (трагически погибшего в катастрофе Ту-154 пару дней назад), остался позади. Стартовый спорный — старт кошмара для армейцев. Первые минуты — полный провал. Мажут Де Коло и Виктор Хряпа, теряют мяч Виталий Фридзон и Аарон Джексон. Хозяева выдают рывок — 11:0. И даже полная замена своей пятерки, проведенная Итудисом, ситуацию никак не исправляет. Разве что начинает попадать Андрей Воронцевич, быстро набирая 7 очков. Но его усилий не достаточно, чтобы сократить отставание в счете. Наоборот — оно только растет! Трешка Марко Симоновича за 2 минуты до конца первой четверти делает разницу совсем уж неприличной — 23:9.

Гости, наконец-то, оживают лишь в начале второго отрезка матча. Ударно работает под щитом Никита Курбанов, стабильно попадает издали Милош Теодосич. На мгновение кажется — наступит перелом. На табло — 31:27. Все еще в пользу «Црвены Звезды». Но бесконечная череда фолов, перебор командных замечаний, и регулярные потери не позволяют красно-синим дожать соперников.

А как хозяев гонят полные трибуны!