Не достали «Звезду». Как ЦСКА уступил «Црвене Звезде»
Провалив начало матча против «Црвены Звезды», столичные армейцы проиграли свой последний матч в уходящем году.
РАСКЛАД
— Нас ждет встреча с командой, которая многое сохранила с момента последнего
Календарь армейцев под конец года выдался сложным. Последние полторы недели команда почти не отдыхает. Два поединка за три дня в Евролиге (на выезде с «Маккаби» и дома против «Фенербахче»), встреча в Единой лиге против «Енисея» (к счастью, опять же дома, а не в Красноярске), теперь вот — выезд в Белград, а между этим — постоянные и непростые тренировки. Ладно, хотя бы Нандо Де Коло вернулся — не выходивший на площадку с середины ноября
При этом силы тают. Тяжелый матч с «Фенером» показал, что ЦСКА далек от оптимальной формы. Ведя в счете к большому перерыву, армейцы дали стамбульцам себя догнать, а в овертайме дружно провалились. Счет той пятиминутки — 4:20 — красноречив. И речь не только в силе соперника (хотя подопечные Желько Обрадовича — одни из главных фаворитов Евролиги). Речь и о банальной «физике» баскетболистов в
А кому хочется проигрывать дважды подряд?
МАТЧ
Победа в поединке с «Енисеем» могла вернуть уверенность, но
Трогательный момент, когда на стадионе запустили песню Tamo daleko в исполнении хора Александрова (трагически погибшего в катастрофе Ту-154 пару дней назад), остался позади. Стартовый спорный — старт кошмара для армейцев. Первые минуты — полный провал. Мажут Де Коло и Виктор Хряпа, теряют мяч Виталий Фридзон и Аарон Джексон. Хозяева выдают рывок — 11:0. И даже полная замена своей пятерки, проведенная Итудисом, ситуацию никак не исправляет. Разве что начинает попадать Андрей Воронцевич, быстро набирая 7 очков. Но его усилий не достаточно, чтобы сократить отставание в счете. Наоборот — оно только растет! Трешка Марко Симоновича за 2 минуты до конца первой четверти делает разницу совсем уж неприличной — 23:9.
Гости,
А как хозяев гонят полные трибуны!
Огнен Кузмич, все тот же Симонович и Чарльз Дженкинс делают то, чего от них ждут 20 тысяч местных болельщиков — возвращают прежнюю разницу в 14 очков. После большого перерыва ненадолго кажется, что ЦСКА все же может переломить игру. Но если Воронцевич попадает раз за разом, плюс
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