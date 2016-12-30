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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28301857/
30 декабря 2016, 1:08 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дабл-дабл Ларкина помог «Басконии» обыграть «Маккаби» в Евролиге

«Баскония» нанесла поражение «Маккаби» со счётом 101:88 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся 29 декабря в Витории (Испания).

Хозяева имели небольшое преимущество, которое позволило постепенно наращивать отрыв в счёте и добиться нужного результата. В составе испанской команды можно отметить Шейна Ларкина, который отметился дабл-даблом: 13 очков, 13 передач и 4 подбора, а также Йоханнеса Фойгтмана, записавшего себе в актив 23 очка и 9 подборов.
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