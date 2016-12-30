«Жальгирис» обыграл «Милан» «+8», Милакнис набрал 16 очков
Латвийский «Жальгирис» обыграл итальянский «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 78:70.
Итальянцы выиграли вторую и третью четверти 17:15 и 23:20 соответственно, но этого оказалось недостаточно, для итоговой победы в матче. В заключительной четверти «Жальгирис» набрал 22 очка, обеспечив себе необходимое преимущество.
Самым эффективным игроком матча стал литовский защитник «Жальгириса» Артурас Милакнис. Он набрал 16 очков, совершил 2 подбора и 1 перехват.
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